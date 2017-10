Il browser Samsung Internet per tutti gli Android

La versione 6.2 del browser Samsung Internet, basata sulla tecnologia di Chromium 56, è a disposizione per il download su tutti i device equipaggiati con sistema operativo Android (dalla release 5.0 Lollipop in poi). L'app non è dunque più solamente un'esclusiva della linea Galaxy. Tra le funzionalità più interessanti si segnalano un ad-blocker per fermare la visualizzazione delle inserzioni pubblicitarie più fastidiose, una modalità notturna che non affativa la vista e alcune caratteristiche sperimentali come il supporto al WebVR per la visione dei contenuti in realtà virtuale.