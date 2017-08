Calcio: la tecnologia VEO per riprendere le partite

Grazie all'impiego di un sistema di intelligenza artificiale in grado di identificare i giocatori sul terreno di gioco e il pallone, la tecnologia messa a punto da VEO offre una soluzione innovativa per registrare o trasmettere in streaming le partite di calcio, anche a livello amatoriale, laddove non si dispone di un operatore e non si hanno le risorse o le competenze per allestire una regia. Il device si compone di due videocamere, con la gestione dell'inquadratura che avviene in modo del tutto automatico in base all'azione in campo. La startup danese responsabile del suo sviluppo lo offre al prezzo di 999 sterline (circa 1.080 euro) per un anno.