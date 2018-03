Call of Duty: Advanced Warfare, design del suono

Un comparto sonoro di qualità elevata può risultare tanto importante quanto quello grafico, nell'economia generale di un titolo videoludico. La software house Sledgehammer Games lo sa bene e, per lo sviluppo dello sparatutto Call of Duty: Advanced Warfare, ha pensato ad un'esperienza audio innovativa e coinvolgente. Ne parla l'audio director Don Veca, spiegando come sia stato migliorato il suono emesso dalle armi e l'impatto di proiettili o esplosioni con l'ambiente circostante. In altre parole, il nuovo sparatutto di Activision porterà i giocatori direttamente al centro dell'azione.