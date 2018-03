Call of Duty: Black Ops 4, il teaser trailer

Sviluppato dalla software house Treyarch e pubblicato da Activision, Call of Duty: Black Ops 4 sarà il nuovo capitolo della serie sparatutto, in arrivo il 12 ottobre. Questo il teaser trailer condiviso per creare hype in vista dell'evento fissato per il 17 maggio, quando saranno svelate informazioni in merito alla trama, all'ambientazione e alle piattaforme interessate. Nel filmato è possibile vedere un drone, dunque è probabile che il titolo sia collocato cronologicamente nel futuro oppure ai giorni nostri. Lo slogan, “Forget what you know” (“Dimentica ciò che sai”) lascia intendere l'arrivo di importanti novità per quanto riguarda il gameplay.