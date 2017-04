Call of Duty: WWII, il trailer di annuncio

Ritorno alle origini per una delle serie FPS più note. Call of Duty: WWII affonda le radici della sua trama nello scenario bellico della seconda guerra mondiale, proponendo un avvincente campagna da affrontare in singolo, modalità dedicate al co-op e altre multiplayer. Sviluppato dalla software house Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, lo sparatutto arriverà sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One il 3 novembre. Già avviata la fase di pre-ordine. Questo il trailer di annuncio, formato interamente da sequenze in-game per mettere in mostra le potenzialità del motore grafico.