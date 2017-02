CAME Domotic 3.0, il comfort di una casa smart

Una soluzione avanzata per rendere intelligente l'ambito domestico, per far sì che sia la casa ad adattarsi allo stile di vita di chi la abita e non viceversa, in modo confortevole e sicuro. CAME Domotic 3.0 offre un sistema evoluto per regolare e gestire gli impianti di illuminazione, quelli di climatizzazione, la sorveglianza, gli allarmi tecnici e tutti gli altri automatismi, persino la riproduzione della musica, in pieno stile smart home. È inoltre possibile configurare scenari personalizzati, così che con un solo tocco sul display touchscreen si possa agire su tutti gli apparecchi in contemporanea, ad esempio quando si va a letto oppure al mattino, appena svegli.