Camion self-driving per la raccolta dell’immondizia

Volvo ha messo in campo un progetto pilota, in collaborazione con Renova (azienda svedese che si occupa della gestione e dello smaltimento dei rifiuti), finalizzato a portare la guida autonoma a bordo dei camion destinati alla raccolta della spazzatura. Il mezzo è in grado di muoversi in modalità self-driving spostandosi da un cassonetto all'altro e raggiungendo i bidoni esposti dalle utenze, mentre l'operatore può rimanere in strada e occuparsi di svuotarli all'interno del cassone, senza dover ogni volta rimettersi al volante per coprire pochi metri. La sperimentazione terminerà entro fine anno.