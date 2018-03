Le 20 squadre del campionato brasiliano in PES 2017

Stretta di mano tra Konami e la Brazilian Football Confederation per ospitare in PES 2017 il campionato brasiliano, con licenza ufficiale. Queste le 20 squadre del Campeonato Brasileiro incluse nella simulazione calcistica: América Mineiro, Atlético Mineiro, CA Paranaense, Botafogo FR, Chapecoense AF, SC Corinthians Paulista, Coritiba FBC, Cruzeiro EC, Figueirense FC, CR Flamengo, Fluminense FC, Grêmio, SC Internacional, SE Palmeiras, Ponte Preta, Santa Cruz FC, Santos FC Sao Paolo, São Paulo FC, SC Do Recife, EC Vitória. Presenti anche sei stati, compreso il il leggendario Maracanã.