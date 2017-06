Campus Party 2017 in Italia dal 20 al 23 luglio

Dal 20 al 23 Luglio andrà in scena quella che da più parti è definita come la "Woodstock dell'innovazione", una manifestazione che pianterà le sue tende a Milano Congressi. Vi parteciperanno oltre 2.000 studenti di età compresa tra 18 e 28 anni, prendendo parte a 400 ore di contenuti, con eventi suddivisi in tre grandi aree per sei tematiche. Non mancheranno nemmeno gli interventi da parte di speaker internazionali. Il Campus Party, format dedicato alla open innovation di grande successo in Sud America, sbarca in Italia con l'ambizione di fare bene al sistema politica-scuola-impresa.