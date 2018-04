Canon 35MMFHDXS, sensore per slow motion notturni

L'unità 35MMFHDXS progettata da Canon è un sensore CMOS da 2,2 megapixel ideato per le riprese video in notturna: è in grado di acquisire filmati anche in condizioni di buio pressoché completo grazie all'ampia superficie ricoperta da ogni pixel (19x19 µm). L'acquisizione video raggiunge i 100 fps, così da poter poi riprodurre le clip in slow motion senza perdite in termini di fluidità. Si tratta di una tecnologia che, a differenza di quanto avviene con l'impiego degli infrarossi, non va ad alterare la qualità e la fedeltà dell'immagine. Possiamo immaginarne l'utilizzo nell'ambito della sorveglianza.