Canon EOS 2000D, una reflex entry level

Canon EOS 2000D è una fotocamera appartenente alla categoria reflex, che proposta al lancio con un prezzo di 529,99 euro (nel kit con l'ottica EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II) si inserisce nel segmento entry level del mercato. Integra un sensore CMOS da 24,1 megapixel in formato APS-C, il processore DIGIC 4+ e offre la registrazione video in Full HD. Il modello va di fatto a sostituire la diffusissima 1300D nel catalogo Canon, insieme a un'altra new entry: 4000D, che si differenzia dalla 2000D per una minore risoluzione del sensore (18 megapixel) e per una più contenuta diagonale del display (6,8 cm).