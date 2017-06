Canon EOS 200D, una reflex entry level

Una fotocamera pensata per chi si avvicina al segmento reflex, dalle dimensioni contenute e semplice da utilizzare, con filtri ed effetti creativi da applicare ancor prima di scaricare i file. La nuova Canon EOS 200D offre un sensore APS-C da 24,2 megapixel e il processore DIGIC 7 (lo stesso del modello EOS 6D Mark II), un display touchscreen orientabile e i moduli per la connettività wireless. Il debutto sul mercato italiano è fissato per il 20 luglio 2017, al prezzo ufficiale di 739,99 euro per il solo corpo macchina. Garantita la piena compatibilità con tutti gli obiettivi con attacco EF/EF-S.