La reflex Canon EOS 77D

Una reflex per gli appassionati, versatile e dalle dimensioni contenute. La nuova Canon EOS 77D strizza l'occhio a chi vuol sperimentare con il mondo della fotografia, offrendo caratteristiche come una doppia ghiera fisica e un display superiore utile per mantenere sottocchio i parametri di scatto. È equipaggiata con un sensore da 24,2 megapixel in formato APS-C, l'autofocus è affidato al sistema Dual Pixel CMOS e il processore d'immagine è il DIGIC 7. Non manca poi il modulo Bluetooth per il controllo remoto. Arriverà sul mercato nell'aprile 2017, al prezzo di 1.019,99 euro per il solo corpo macchina.