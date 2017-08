La nuova mirrorless Canon EOS M100

Una nuova mirrorless fa il suo ingresso nel catalogo Canon: si tratta del modello EOS M100, con sensore CMOS da 24,2 megapixel, processore d'immagine DIGIC 7 e sistema autofocus Dual Pixel. Sul retro è presente un display LCD touchscreen da 3,2 pollici che permette di agire in modo intuitivo sui parametri di scatto ed eseguire alcune operazioni di base in post-produzione. Le dimensioni sono da compatta (108,2x67,1x35,1 mm) e il peso del corpo macchina si attesta a 302 grammi. Tre le colorazioni in vendita: bianca, argento e nera, tutte al prezzo di 619,99 euro per il bundle che include anche l'obiettivo EF-M 15-45mm IS STM.