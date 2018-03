Canon EOS M50: mirrorless con registrazione 4K

Sensore da 24,1 megapixel in formato APS-C e processore d'immagine DIGIC 8 per Canon EOS M50, fotocamera della gamma mirrorless che strizza l'occhio ai filmmaker grazie alla possibilità di registrare video a risoluzione 4K. I moduli WiFi e Bluetooth, il sistema Dual Pixel CMOS AF e un display che può ruotare fino a 180 gradi per semplificare la realizzazione dei selfie completano la scheda tecnica. L'arrivo sul mercato è previsto per l'aprile 2018 al prezzo di 749,99 euro per il kit che include il corpo macchina e l'obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni: bianca e nera.