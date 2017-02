La fotocamera mirrorless Canon EOS M6

La versatilità di una reflex nel corpo macchina di una compatta: EOS M6 è la new entry del catalogo mirrorless di Canon. Una fotocamera che offre un sensore da 24,2 megapixel in formato APS-C, affiancato dal sistema autofocus Dual Pixel CMOS e dal processore d'immagine DIGIC 7. Tra le funzionalità incluse si segnala la modalità di registrazione video stabilizzata su cinque assi a risoluzione Full HD (60 fps). Arriverà sul mercato nel mese di aprile al prezzo di 949,99 euro, in bundle con l'obiettivo EF-M 15-45 mm. Il mirino elettronico EVF-DC2 sarà invece venduto separatamente a 279,99 euro.