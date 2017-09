Canon: Free Viewpoint Video per riprese sportive

Un complesso apparato di videocamere posizionate in modo preciso nell'impianto e un software avanzato per controllarle, assemblando i singoli flussi acquisiti dando vita a dati spaziali 3D all'interno dei quali lo spettatore può muoversi liberamente. È questo il futuro delle riprese sportive secondo Canon, che mostra le potenzialità del suo Free Viewpoint Video System. Il filmato in questione è stato ripreso il 3 novembre 2016 durante una gara valida per il campionato J-League, presso lo stadio di Todoroki nella prefettura di Kanagawa: in campo la squadra locale dei Kawasaki Frontale contro i Gamba Osaka.