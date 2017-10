La nuova Canon PowerShot G1 X Mark III

È la nuova ammiraglia della linea: Canon PowerShot G1 X Mark III va a sostituire il modello Mark II, introducendo una serie di novità come il sensore CMOS in formato APS-C, lo zoom ottico 3x e il processore DIGIC 7. La versatilità è il punto di forza della fotocamera, che grazie al suo design compatto (il peso si attesta a 399 grammi) e all'escursione focale risulta adatta sia per la street photography che per il ritratto o il reportage. Non mancano funzionalità per il trasferimento wireless dei contenuti come WiFi e Dynamic NFC. Arriverà sul mercato italiano a fine novembre al prezzo di 1.229 euro.