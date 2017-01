Canon presenta PowerShot G9 X Mark II

Sensore da 20,1 megapixel e processore DIGIC 7 per la nuova Canon PowerShot G9 X Mark II, fotocamera compatta che arriva a scattare 8,2 fps in modalità raffica. Tra gli altri punti di forza spiccano lo stabilizzatore ottico delle immagini, la presenza della tecnologia Dual Sensing IS per le riprese in movimento (anche video, in formato Full HD), il modulo WiFi dedicato alla condivisione rapida dei file e un autofocus in grado di agganciare i soggetti in soli 0,14 secondi. L'obiettivo è un grandangolo da 28 mm con zoom ottico 3x. Sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di febbraio, al prezzo di 499,00 euro.