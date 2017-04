Canon PowerShot SX730 HS con zoom ottico 40x

Un nuovo modello superzoom fa il suo ingresso nel catalogo di fotocamere compatte Canon: si tratta della PowerShot SX730 HS, equipaggiata con un sensore CMOS da 20,3 megapixel affiancato dal processore d'immagine DIGIC 6 che permette di arrivare a 5,9 fps in modalità raffica, ma soprattutto con uno zoom ottico 40x (fino a 80x con sistema ZoomPlus) per catturare ogni dettaglio anche dalla lunga distanza. Non mancano nemmeno la registrazione video in formato Full HD e la tecnologia Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su cinque assi per la stabilizzazione, il tutto in un corpo con solo 39,9 mm di spessore. Il debutto sul mercato italiano è fissato per la metà del maggio 2017, al prezzo di 439,99 euro.