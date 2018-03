La casa stampata in 3D di ICON e New Story

Il progetto messo in campo dalla startup texana ICON in collaborazione con la realtà non-profit New Story mira ad offrire una soluzione sostenibile per affrontare il problema dell'emergenza abitativa che attualmente affligge circa 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Si tratta di un sistema pensato per creare case da 60 metri quadrati con l'impiego di un'enorme stampante 3D chiamata Vulcan, impiegando materiali low cost per arrivare a ridurre la spesa necessaria alla creazione di un alloggio a soli 4.000 dollari. La fase sperimentale prenderà il via sul territorio di El Salvador, per poi essere replicata altrove.