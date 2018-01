Casio presenta lo smartwatch G-Shock GPR-B1000

Si chiama Casio G-Shock GPR-B1000 e non è uno smartwatch come tutti gli altri: integra un modulo GPS che può funzionare solo con l'energia catturata da un piccolo pannello solare. Appartenente alla linea Rangeman del marchio, è progettato per resistere alle condizioni atmosfere più difficili: non teme acqua, polvere, fango né basse temperature (fino a -20° C). A proteggere il display un vetro in cristallo in zaffiro, con la cassa rivestita da un strato di ceramica spesso 2 mm e cinturino in fibra di carbonio. Annunciato in occasione dell'evento Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas, l'orologio arriverà sul mercato nel mese di aprile ad un prezzo di 800 dollari fissato per il lancio.