Casio GZE-1, l’action cam in stile G-SHOCK

La nuova action cam di Casio non passa certo inosservata, con il suo design che si differenzia dal resto della categoria, richiamando alla mente il profilo degli orologi della linea G-SHOCK. GZE-1, questo il nome del modello, può operare nelle condizioni più difficili grazie all'ottenimento delle certificazioni IP6X (resistenza alla polvere) e IPX8 (waterproof, fino a 50 metri di profondità). Può inoltre sopravvivere a cadute da un'altezza di 4 metri e a temperature fino a -10° C. Il sensore da 6,9 megapixel in dotazione, con ottica grandangolare, acquisisce filmati a risoluzione Full HD con un sistema di stabilizzazione per la riduzione delle vibrazioni. Il modulo WiFi incluso, inoltre, consente la comunicazione in modalità wireless con i dispositivi Android e iOS.