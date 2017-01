CES 2017: Lenovo presenta ThinkPad X1 Carbon

Upgrade per le specifiche della linea ThinkPad X1 di Lenovo. Tra i nuovi modelli presentati al Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas, spicca il Carbon, migliorato sia dal punto di vista del design che per quanto riguarda la scheda tecnica. Il laptop, giunto alla sua quinta generazione, è destinato in primis all'utenza professionale, grazie ad una notevole potenza di calcolo che all'elevata qualità costruttiva. Lo schermo da 14 pollici arriva alla risoluzione 2560x1440 pixel e per quanto riguarda il processore è possibile scegliere diverse opzioni, fino agli Intel Core di settima generazione. Il sistema operativo equipaggiato è Windows 10.