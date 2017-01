CES 2017: il televisore LG Signature OLED TV W

Sottile, con uno spessore di soli 2,57 mm. E leggero, tanto da poter essere appeso a parete tramite dei semplici supporti magnetici. LG Signature OLED TV W ha calamitato l'attenzione al CES 2017 di Las Vegas, non solo per il suo design, ma anche per le caratteristiche offerte: pannello con risoluzione 4K, pieno supporto alla visione di contenuti HDR e compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos per offrire il meglio dell'esperienza multimediale anche dal punto di vista del comparto sonoro. Il televisore è stato annunciato nell'edizione OLED77W7P con diagonale da 77 pollici e in quella OLED65W7P da 65 pollici.