CES 2018: Intel Loihi e Tangle Lake

Il chip neuromorfico Loihi di Intel, svelato inizialmente nel settembre scorso, è stato progettato per l'impiego nell'ambito del calcolo quantistico, dove può simulare il comportamento del cervello umano per l'addestramento e l'inferenza delle reti neurali. È realizzato con processo a 14 nanometri: include 130.000 neuroni e 130 milioni di sinapsi. Ne ha parlato il CEO Brian Krzanich dal palco del Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas, dove è stato inoltre annunciato un nuovo chip quantistico a 49 qubit: Tangle Lake. La sua potenza sarà tale da poter elaborare in poco tempo informazioni che con le tecnologie attuali richiederebbero interi mesi o addirittura degli anni.