CES 2018: Razer Chrome e Philips Hue

I dispositivi per l'illuminazione degli ambienti domestici della linea Philips Hue possono essere sincronizzati con quelli dotati della tecnologia Chrome di Razer, così da offrire all'utente il massimo coinvolgimento possibile in termini visivi durante l'esecuzione dei titoli videoludici o la riproduzione dei contenuti multimediali. In altre parole, la stanza prende vita mostrando giochi di luce in base a quanto accade sullo schermo. Philips lo chiama “audio surround per gli occhi”. L'annuncio in occasione dell'evento Consumer Electronics Show 2018 in scena a Las Vegas.