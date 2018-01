CES 2018: lo smartphone Sony Xperia XA2 Ultra

La variante Ultra dello smartphone Sony Xperia XA2, presentato in occasione del Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas, offre un display da 6 pollici, 4 GB di RAM, memoria interna da 32 o 64 GB, fotocamera posteriore da 23 megapixel, doppio sensore frontale (16 e 8 megapixel) per i selfie e batteria da 3.850 mAh. Il resto del comparto hardware rimane invariato, compreso il processore octa core Snapdragon 630 che lo classifica nella fascia media del mercato. Quattro le colorazioni disponibili: argento, nero, blu e oro. Il sistema operativo preinstallato al lancio, fissato per il mese di febbraio, è Android 8.0 Oreo.