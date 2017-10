Il cinema di Chili su NVIDIA SHIELD TV

Chili è una piattaforma di streaming "Made in Italy", fondata a Milano nel 2012, che offre un vasto catalogo di film e serie televisive sempre accessibili in modalità on demand, dunque non costringendo l'utente a mettere mano al portafogli per la sottoscrizione di un abbonamento mensile, ma permettendogli di pagare solo ed esclusivamente i contenuti acquistati o noleggiati. Ogni pellicola è disponibile in vari formati e risoluzioni. Ecco uno sguardo all'interfaccia dell'applicazione in download gratuito su Play Store per set-top box con sistema operativo Android TV, testata sul modello NVIDIA SHIELD TV.

