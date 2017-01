Cinque modalità di guida per la supercar Ford GT

Il display digitale adattivo equipaggiato sulla supercar Ford GT rappresenta l'evoluzione del cruscotto tradizionale. Una componente in grado di cambiare il proprio aspetto e fornire informazioni differenti a seconda della situazione in cui ci si trova, così da adattarsi alle esigenze di chi si trova al volante. Queste le cinque modalità di guida disponibili: Normal (tema semplice, votato alla versatilità), Wet (blu, con riflessi che evocano l'idea dell'asfalto bagnato), Sport (cambio e tachimetro in evidenza), Track (leggibilità massima e immediata) e V-Max (interfaccia essenziale).