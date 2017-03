Clova è l’intelligenza artificiale di LINE

LINE Corporation ha scelto il Mobile World Congress 2017 di Barcellona per annunciare Clova, il suo assistente virtuale. Si tratta di un'intelligenza artificiale che verrà integrata all'interno di numerosi servizi, dispositivi e applicazioni, per offrire funzionalità avanzate agli utenti. In questo filmato di presentazione è possibile vedere una ragazza interagire con uno smart speaker (il prodotto si chiama Wave) e un automobilista parlare con la dashboard del proprio veicolo. Clova è in realtà una sigla, che indica per esteso Cloud Virtual Assistant, nome che ben spiega la natura della tecnologia, basata sull'impiego di sistemi cloud.