Nintendo presenta la console ibrida Switch

Disponibile anche in Italia a partire dal 3 marzo al prezzo di 329 euro, Nintendo Switch punta a conquistare una buona fetta di mercato nel settore videoludico, proponendo un hardware che grazie alle sue peculiarità si adatta sia all'ambito domestico (se collegato al televisore) che alla mobilità (con il display touchscreen da 6,2 pollici). L'anima versatile è il principale punto di forza della piattaforma, che tra i primi giochi offrirà anche la nuova avventura della mascotte Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Questo video di presentazione ne illustra il funzionamento in modo dettagliato.