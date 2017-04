Consumi: Edge meglio di Chrome e Firefox

Microsoft sottolinea come il proprio browser Edge dedicato alla navigazione Web, esclusiva del sistema operativo Windows 10, sia superiore rispetto ai concorrenti Chrome di Google e Firefox di Mozilla per quanto riguarda i consumi. Un aspetto di particolare importanza quando si parla di notebook, ovvero di computer utilizzati in mobilità, che fanno leva su una batteria integrata e non sempre possono essere collegati alla presa elettrica per l'alimentazione. Il test è stato condotto su un Surface Book con processore Intel Core i5-6300U, 8GB di RAM e scheda video Intel HD Graphics 520.