CONTROL: la realtà virtuale e l’arte

Due squadre per un totale di dieci illustratori hanno dato vita a CONTROL, un contest orchestrato dall'artista spagnolo Paco Cao e andato in scena nel mese di dicembre presso la Sala della Guerra della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La missione era quella di dar vita a creazioni visive sfruttando la realtà virtuale offerta da Tilt Brush, software messo a punto da bigG per dipingere qualsiasi cosa e creare installazioni VR senza porre alcun limite alla fantasia. Un'iniziativa legata a Google Arts & Culture, piattaforma che ospita un archivio in continua crescita di opere d'arte liberamente accessibili.