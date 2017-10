I controller wireless del visore Project Santa Cruz

Sono molte le novità presentate da Facebook in occasione dell'evento Oculus Connect 4. Tra queste anche alcuni dettagli inediti riguardanti Project Santa Cruz, nome in codice che identifica un nuovo visore standalone per la realtà virtuale (dalle potenzialità simili a quelle di Rift), caratterizzato da sei gradi di libertà per la gestione e il riconoscimento dei movimenti: in questo filmato è possibile vedere in azione i controller wireless da impugnare, uno in ogni mano, usati per l'interazione con gli ambienti VR. Il kit destinato in anteprima alla community di sviluppatori farà il suo debutto nel corso del 2018.

