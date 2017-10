Cortana nello smart speaker Harman Kardon Invoke

Uno smart speaker con l'intelligenza artificiale dell'assistente Cortana, con pieno supporto all'interazione mediante comandi vocali. Invoke è l'altoparlante di Harman Kardon che l'utente può chiamare all'azione semplicemente pronunciando "Hey Cortana", per poi avviare la riproduzione brani musicali in streaming, ascoltare le ultime notizie provenienti dalla Rete oppure effettuare una chiamata via Skype. Per l'utilizzo è richiesta l'installazione dell'app ufficiale su Android o iOS. L'esordio del prodotto negli Stati Uniti è fissato per il 22 ottobre al prezzo di 199,95 dollari, con la possibilità di scegliere tra due colorazioni, bianco e nero.