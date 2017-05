Il credito telefonico si ricarica con PayPal

Con il lancio della nuova funzionalità Carica, il servizio PayPal consente ora di ricaricare il proprio credito telefonico e quello di amici e familiari in modo semplice e rapido: basta un tap sul display dello smartphone. Inoltre, è possibile inviare una richiesta di ricarica quando si resta improvvisamente e inaspettatamente senza credito per chiamare, mandare messaggi o navigare. Gli operatori inizialmente compatibili con PayPal Carica in Italia sono Vodafone, TIM, Wind e Tre. Questo il filmato dimostrativo che, in pochi secondi, ne spiega in modo chiaro il funzionamento.