Cucinare con Google: lo speaker Home e le ricette

Una nuova funzionalità introdotta da Google per il proprio smart speaker Home permette all'altoparlante di leggere le ricette, in modalità passo passo, ovvero spiegando in modo dettagliato gli step da compiere per preparare cibi di ogni tipo. Le istruzioni sono fornite da partner come Bon Appetit, The New York Times e Food Network. Il procedimento è semplice: basta selezionare una pietanza dal proprio smartphone, premere il pulsante "Send to Google Home" e poi pronunciare la frase "Ok Google, start cooking" non appena ci si trova in cucina e si è pronti per iniziare. Con "Prepare the ingredients" viene invece letto l'elenco degli ingredienti necessari.