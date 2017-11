Datally: l’app di Google per risparmiare traffico

Datally è il nome di una nuova applicazione sviluppata e distribuita da Google in download gratuito sulla piattaforma Play Store per smartphone con sistema operativo Android: serve a monitorare con precisione il traffico dati generato in mobilità, così da ottimizzarne l'utilizzo e risparmiare sulla quota offerta dal proprio operatore. Nella prima versione rilasciata, l'interfaccia è in lingua inglese. Uno strumento utile, dunque, per tutti coloro che navigando connessi a reti 3G o 4G si trovano spesso a corto di GB. Vengono fornite statistiche dettagliate sul consumo quotidiano, sulle app che consumano più traffico e molto altro ancora.