DayDream: la realtà virtuale secondo Google

Con il progetto DayDream, il gruppo di Mountain View offre una piattaforma aperta dedicata alla realtà virtuale, favorendo la collaborazione tra i produttori (di smartphone e visori in primis), gli sviluppatori (di applicazioni, giochi o servizi) e gli utenti. In questo modo Google intende creare un ecosistema VR ricco di contenuti, all'interno del quale far nascere e crescere le idee, dedicate all'intrattenimento, alla comunicazione e alla collaborazione. In questo filmato sono racchiusi alcuni esempi: una partita a bowling, la composizione condivisa di un puzzle, un gioco che mette alla prova la velocità di scrittura e il movimento in un'ambientazione completamente virtuale.