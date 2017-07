Debug Fresno: Verily e la lotta alle zanzare

Debug Fresno è il nome del progetto messo in campo da Verily (divisione di Alphabet impegnata nell'ambito della ricerca medica) in collaborazione con le autorità locali della città californiana, per combattere la piaga delle zanzare "aedes aegypti" che da qualche anno affligge la zona. Sono portatrici di patologie come il virus zika, la dengue e la febbre chikungunya. L'iniziativa prevede il rilascio di circa 20 milioni di insetti resi sterili mediante l'impiego di un batterio naturale (della famiglia wolbachia), così da contenere la riproduzione della specie. Nelle operazioni di monitoraggio vengono impiegati algoritmi per l'analisi dei dati.