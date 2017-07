Il reinforcement learning di DeepMind

Il team di DeepMind, lo stesso già all'opera su AlphaGo, sperimenta le potenzialità del reinforcement learning. Si tratta di un metodo impiegato per insegnare a un'intelligenza artificiale a imparare dai propri errori. In questo esempio ad alcune strutture viene chiesto di muoversi in avanti superando gli ostacoli posizionati sul loro cammino, sfruttando al meglio la propria struttura. Il risultato, oltre che sorprendente dal punto di vista dell'ingegno, risulta in alcuni momenti addirittura buffo e divertente. Un sistema di questo tipo, però, potrebbe un giorno tornare utile per gestire gli spostamenti di robot e automi nel mondo reale, nelle situazioni di emergenza.