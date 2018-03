La serie Dell Latitude 7000 con ricarica wireless

La serie Latitude 7000 proposta da Dell offre, oltre alla versatilità tipica degli ibridi 2-in-1, una caratteristica inedita per la categoria: la ricarica wireless della batteria interna con tecnologia WiTricity. Equipaggiato con la versione Pro del sistema operativo Windows 10, è un prodotto indirizzato all'utenza business: il prezzo per il mercato italiano del modello Latitude 7285 è fissato in 1.582 euro (IVA esclusa), mentre il bundle che comprende la tastiera (Wireless Charging Keyboard) e la base di ricarica (Wireless Charging Mat) è in vendita al momento solo negli Stati Uniti al corso di 549,99 dollari.