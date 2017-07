Dell XPS 13 (9360), un notebook premium

Display da 13,3 pollici con tecnologia InfinityEdge (Full HD o QHD+) che si estende da un lato all'altro della scocca, processore Intel Core di settima generazione ed elegante scocca in alluminio con profilo ultrasottile. Dell XPS 13 (9360) è uno notebook premium equipaggiato con sistema operativo Windows 10 indirizzato a chi non vuol scendere a compromessi né in termini di design né per quanto riguarda le performance. Diverse le configurazioni offerte, con prezzi che variano da 1.349 a 2.199 euro stando a quanto riportato sul sito ufficiale. Le colorazioni disponibili sono argento e oro rosa.