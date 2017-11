Destiny 2: il free trial su PC, PS4 e Xbox One

Tutti coloro che desiderano immergersi nel vasto universo di Destiny 2 da oggi possono farlo grazie al free trial messo a disposizione da Activision su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Una versione di prova da scaricare in modo del tutto gratuito, che consente di portare il proprio guardiano ad evolversi fino al livello 7 in modalità single player, esplorando diversi pianeti come quelli della European Dead Zone e Titano, la luna di Saturno. Dopodiché il giocatore ha la possibilità di acquistare la versione completa del titolo e proseguire così nell'avventura. Questo il trailer realizzato per l'occasione.