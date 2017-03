Destiny 2, trailer presentazione: Raduna le Truppe

Activision e Bungie presentano al mondo Destiny 2 con il trailer "Raduna le Truppe". Il titolo racconta dell'ultima città sicura sulla Terra, caduta sotto i colpi degli invasori guidati da Ghaul, l'imponente comandante della brutale Legione Rossa che ha privato i guardiani del loro potere e costretto i superstiti alla fuga. Al giocatore spetta il compito di avventurarsi nel sistema solare, in mondi inesplorati, per trovare un arsenale di armi devastanti e nuove abilità, radunando gli eroi dispersi per riconquistare il pianeta. Il lancio è fissato per l'8 settembre 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.