Diego Armando Maradona in PES 2018

L'inarrivabile El Pibe de Oro fa il suo debutto ufficiale in Pro Evolution Soccer 2018, la simulazione calcistica sviluppata da Konami per PC e console. Diego Armando Maradona e il publisher nipponico hanno infatti raggiunto un accordo per l'inclusione nel titolo, dopo una diatriba legale. Il numero 10 argentino, colonna portante del Napoli di fine anni '80, entra dunque a far parte del roster di leggende che i giocatori possono scegliere di schierare in campo nella modalità myClub di PES 2018: un mancino letale per tagliare in due le difese avversarie e gonfiare la rete alle spalle del portiere.