Digital Key e Share my Car: ogni auto è condivisa

In media, per il 90% del tempo, le automobili rimangono inutilizzate. Quanto offerto dall'applicazione Share my Car mira a rendere i veicoli condivisi, a disposizione della collettività, in un'ottica di evoluzione connessa, intelligente e sostenibile della mobilità. Chiunque sarà in grado di mettere a disposizione la propria vettura, in pochi secondi, stabilendo con precisione la durata massima del noleggio e decidendo con chi condividerla. La tecnologia nasce dalla partnership tra la divisione Automotive di Ericsson e l'automaker Lynk & Co, sfruttando l'innovazione della Digital Key equipaggiata a bordo del SUV 01, che di fatto smaterializza la chiave tradizionale sostituendola con una controparte digitale e più sicura.