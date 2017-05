Le dirette Live With di Facebook per tutti

Tra le novità introdotte da Facebook c'è anche l'estensione della modalità di trasmissione in diretta Live With per tutti i profili e le pagine degli utenti (inizialmente solo su smartphone con sistema operativo iOS). Si tratta di una caratteristica del social network introdotta lo scorso anno in esclusiva per le figure pubbliche e ora a disposizione di tutti gli iscritti, che permette di avviare un live streaming in compagnia di un ospite, ovvero con una persona che si trova in un altro posto, mostrata all'interno di un riquadro più piccolo nel flusso video. Questo filmato ne spiega in modo chiaro il funzionamento.