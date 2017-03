Disney: oggetti reali nella realtà virtuale

Un progetto sperimentale condotto dalla divisione Research di Disney mira a sviluppare una tecnologia in grado di interagire con gli oggetti reali mentre si indossa un visore per la realtà virtuale. In questo filmato dimostrativo una persona indossa il device e un'altra le lancia una pallina. La prima, in modo quasi sorprendente, riesce ad afferrarla in modo corretto, pur senza poterla vedere direttamente. È tutto merito di un complesso sistema formato da sensori, motion tracking, calcolo della traiettoria in tempo reale e visualizzazione delle informazioni in modalità VR.